Иркутские власти решат вопрос о жилье для лишившихся дома при падении Су-30

Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Иркутск. Машины спецслужб в районе падения истребителя Су-30

Власти Иркутской области обсудят, как помочь с жильем двум семьям, лишившимся дома из-за крушения истребителя Су-30. Глава региона Игорь Кобзев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в сложившейся ситуации возможны два пути.

Будем работать уже — тут надо рассмотреть — или по восстановлению дома, или по приобретению другого жилья, — сказал губернатор.

В частном доме, на который упал самолет, проживали две семьи, всего пять человек. В момент катастрофы никого из них дома не было. В правительстве региона сообщили, что на первое время они решили остановиться у родственников.

По словам Кобзева, в начале следующей недели семьям, лишившимся жилья из-за крушения истребителя, выплатят по 100 тысяч рублей.

Су-30 разбился в Иркутске сегодня, 23 октября. Самолет, по неизвестной пока причине, на большой скорости рухнул вниз и упал на частный дом. Возник пожар, который вскоре был потушен, погибли оба пилота истребителя, на земле жертв и пострадавших нет.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По одной из версий, пилоты могли погибнуть еще в воздухе, до падения самолета. Майор ВВС Андрей Красноперов предположил, что у Су-30 могла не сработать система питания чистым кислородом, поэтому пилоты уснули за штурвалом из-за кислородного голодания.