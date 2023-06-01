Иркутские подростки нашли пропавшего ребенка и получили награду от МВД Глава МВД Колокольцев наградил иркутских подростков, нашедших пропавшего ребенка

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награду 16-летним Артуру Виноградову и Владиславу Журавкову из Нижнеудинского района Иркутской области. Подростки осенью прошлого года нашли и вернули домой пропавшего без вести ребенка, сообщает «КП-Иркутск».

Инцидент произошел в сентябре 2022 года, уточняет издание. В полицию обратилась женщина, встревоженная исчезновением своего 14-летнего сына. Сибирячка рассказала, что у мальчика проблемы со здоровьем, поэтому с ним в любой момент может произойти несчастье. Оперативники начали поиски, к которым присоединились и местные жители. Встретив на улице Артура и Владислава, женщина рассказала им об исчезновении своего сына и попросила помочь.

Подростки начали искать мальчика во дворах, подвалах, на детских площадках и обнаружили его в подъезде одного из домов. Артур и Влад позвали его гулять, и во время прогулки один из приятелей позвонил маме потерявшегося подростка, договорившись с ней о встрече возле общежития, куда они и привели ее сына.

Я видел в ее глазах неподдельный страх из-за того, что она не может отыскать своего ребенка, — признался позже Артур.

По словам Владислава, на их месте так поступил бы каждый.

Глава МВД поблагодарил героев за доброе дело и вручил им почетную грамоту, пожелав здоровья, успехов в спорте, верных друзей, а также новых свершений и открытий.

Ранее в Красноярске 15-летние подростки спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа. За смелый поступок школьники Виктор Кучеров и Леонид Петряну получили поощрение от полицейских.