Инженера из Сибири осудят за гибель электромонтера

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В Новосибирской области 38-летнего инженера осудят за допуск электромонтера к работе на участке, который находился под напряжением, пишет «Сиб.фм». В региональной прокуратуре сообщили, что мужчину обвинили по ч. 2 ст. 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека. Инженеру грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Инцидент произошел в июле 2022 года в Коченевском районе Новосибирской области. Обвиняемый предложил электромонтеру самостоятельно, без наряда-допуска и электрозащитных средств провести ремонтно-восстановительные работы на участке, который находился под напряжением. От удара током монтер сорвался на землю с высоты и получил повреждения, от которых впоследствии умер.

Хирург Дмитрий Малыхин ранее рассказал, что начинать реанимацию пострадавшего от удара током следует после вызова скорой помощи. По его словам, звонить медикам нужно сразу, как только кого-то ударило током и он потерял сознание, после чего следует проверить, не находится ли человек под напряжением. После осмотра места можно оттащить пострадавшего, не касаясь голой кожи и мокрой одежды. Затем следует оценить, есть ли признаки жизни, дышит ли человек. Если нет — следует начать реанимацию.