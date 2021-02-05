Инвалидов принимали вместе с заражёнными COVID-19 в ростовской больнице

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани вторую неделю подряд растут цены на бензин. Как пишет inkazan.ru , по состоянию на 11 января стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,54 рубля, а АИ-95 — 45,9 рубля. К 1 февраля бензин подорожал. Так, марка АИ-92 увеличилась в цене до 42,9 рубля, АИ-95 — до 46,26 рубля.

Башкирия

Бывший заместитель главы администрации Сибая предстанет перед судом по обвинению в халатности. Как пишет Mkset , администрация города заключила контракт по благоустройству дворовых территорий и установке игровых площадок. Замглавы администрации при проверке выполненных работ халатно отнёсся к своим обязанностям. Он формально принял работы, не проверив их качество, не организовал проведение экспертизы. В результате пострадала семилетняя девочка, которая во время игры повисла на перекладине хоккейных ворот на детской площадке. Конструкция упала ребёнку на голову.

Нижегородская область

Студент из Дзержинска отсудил у бизнесмена более полумиллиона рублей за невыполненный перевод монографии на китайский язык. Как пишет NewsNN , молодой человек обратился к индивидуальному предпринимателю с просьбой оказать ему такую услугу, и последний согласился выполнить работу за 216 тысяч рублей. В итоге бизнесмен обманул нижегородца, то есть перевод не был сделан и деньги не были возвращены. Теперь по решению суда предприниматель должен вернуть истцу 655 тысяч рублей.

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Удмуртия

В Удмуртии уменьшилось количество выбросов парниковых газов. Как пишет udm-info.ru , за 2019 год в республике зафиксировали выброс 12,88 млн тонн парниковых газов. Из них свыше 30% поглощают леса Удмуртии, которые превращают газы в кислород. По словам экспертов, причина уменьшения выбросов заключается в изменении структуры топливного потребления.

Ростовская область

В больнице Ростовской области инвалидов принимали в отделении с больными коронавирусом, пишет rostovgazeta.ru . Такая ситуация возникла из-за того, что только в этом отделении был оборудован пандус для инвалидных кресел. Депутат местного Заксобрания уже обратился в прокуратуру.

Приморье

По итогам 2020 года объём экспорта рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока в тоннах превзошёл показатель 2019-го на 6%, пишет vostokmedia.com . При этом за рубеж было отправлено 1,6 млн тонн продукции, что также на 6% выше результата, показанного в позапрошлом году.

Омская область

В Омске планируют вырубить деревья для строительства отеля Cosmos. Как пишет gorod55.ru , этим решением комиссии городской мэрии уже заинтересовалась прокуратура. По словам эксперта, местная администрация пошла на такой шаг не в интересах местных жителей, испытывающих дефицит зелени, а в интересах туристов — именно они будут жить в отеле.

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Оренбургская область

Орский завод металлоконструций не доплатил в бюджет свыше 50 млн рублей. Как пишет 56orb.ru , бывший руководитель предприятия с января 2017 года по март 2018-го включал в бухгалтерский и налоговый учёт заведомо ложные сведения. Следствие также установило, что на заводе завышали налоговые вычеты и использовали фиктивные счета-фактуры.

Карелия

Брошенный автобус сутки простоял посреди перекрёстка в Петрозаводске. Как сообщает karelinform.ru , транспортное средство сломалось, поэтому водитель не смог убрать его с проезжей части. Автобус создавал аварийные ситуации, но никто не спешил его эвакуировать.

Тюменская область

Жительница Тюмени пожаловалась на Следственный комитет, который якобы не расследует смерть её отца. Как пишет nashgorod.ru , девушка убеждена, что член семьи скончался из-за ошибки врачей, которые прокололи лёгкое во время лечения спины. Следователи уже год проводят экспертизу, которая бы смогла это доказать.

Хабаровский край

В Хабаровском крае медицинские учреждения возвращаются в обычный режим работы. Как сообщает transsibinfo.com , это происходит из-за снижения темпов распространения коронавируса. Отмечается, что процент свободных коек для пациентов с COVID-19 удерживается на уровне 24–30% от общего количества.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставропольский край

Минздрав Ставрополья начал проверку после смерти новорождённого в больнице. Как пишет newstracker.ru , его мать уверена, что в трагедии виноваты врачи. По её словам, роды не наступили вовремя, а спустя пять дней женщина почувствовала, что ребёнок перестал шевелиться. Её жалобы проигнорировали, а позже направили на экстренное кесарево сечение. Младенец скончался спустя несколько часов после операции.

Челябинская область

Осуждённого бывшего мэра Миасса отправят на исправительные работы. Как пишет kursdela.biz , Геннадий Васьков получил взятку и дал указание купить за бюджетные деньги помещения для размещения детского сада по завышенной стоимости. За это его приговорили к тюремному заключению, однако адвокаты добились смягчения приговора.

ХМАО

В Сургуте к руководителю детсада № 27 «Микки-Маус», допустившей прогулку воспитателя с детьми у снегоуборочной техники, будут применены меры дисциплинарного взыскания. Как пишет muksun.fm , ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором воспитанники детского сада играют рядом с машинами и даже несколько раз пытаются приблизиться к ним.

Волгоградская область

В Городищенском районе прокуратура определила круг лиц, виновных в падении 11-летнего ребёнка в яму, вырытую коммунальщиками. Сотрудники предприятия ЖКХ не потрудились после проведения работ оперативно закопать котлован или хотя бы выставить ограждение. Как пишет novostivolgograda.ru , гулявший с друзьями подросток поскользнулся и упал в яму, заполненную водой.

Свердловская область

В Екатеринбурге суд освободил от уголовной ответственности сектанта Ивана Казанцева за убийство своего девятилетнего сына. Вместо тюремного срока он будет направлен на принудительное лечение, пишет издание tagilcity.ru .

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинградская область

Санкт-Петербург занял второе место в стране по количеству безработных барменов. Как пишет newia.ru , между первой и второй волнами коронавируса в России количество открытых вакансий для этих работников на пике достигло более трёх тысяч. В Петербурге найти работу люди могли по 13% вакансий от общего числа. С начала 2021 года по всей России свои резюме обновили и опубликовали более 14 тысяч барменов. Больше всего соискателей традиционно находится в Москве (28%). Петербург занимает второе место — 19%.

Хакасия

За травмирование детей на батуте хозяева аттракционов в Хакасии получили наказание, сообщает newkhakasiya.online . В результате действий предпринимателя пострадали двое детей в возрасте шести и четырёх лет. Подсудимой назначено наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно. Гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании морального вреда на сумму 200 тысяч рублей также удовлетворён.

Сибирь

Смертность в январе 2021 года в Новосибирской области выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Как пишет atas.info , в сравнении же с декабрём прошлого года показатель снизился на 10%. Уровень рождаемости в январе 2021 года упал на 17% по сравнению с декабрём 2020-го и на 9% по сравнению с январём прошлого года.