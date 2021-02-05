Инвалидов принимали вместе с заражёнными COVID-19 в ростовской больнице

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Казани вторую неделю подряд растут цены на бензин. Как пишет inkazan.ru, по состоянию на 11 января стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,54 рубля, а АИ-95 — 45,9 рубля. К 1 февраля бензин подорожал. Так, марка АИ-92 увеличилась в цене до 42,9 рубля, АИ-95 — до 46,26 рубля.
Башкирия
Бывший заместитель главы администрации Сибая предстанет перед судом по обвинению в халатности. Как пишет Mkset, администрация города заключила контракт по благоустройству дворовых территорий и установке игровых площадок. Замглавы администрации при проверке выполненных работ халатно отнёсся к своим обязанностям. Он формально принял работы, не проверив их качество, не организовал проведение экспертизы. В результате пострадала семилетняя девочка, которая во время игры повисла на перекладине хоккейных ворот на детской площадке. Конструкция упала ребёнку на голову.
Нижегородская область
Студент из Дзержинска отсудил у бизнесмена более полумиллиона рублей за невыполненный перевод монографии на китайский язык. Как пишет NewsNN, молодой человек обратился к индивидуальному предпринимателю с просьбой оказать ему такую услугу, и последний согласился выполнить работу за 216 тысяч рублей. В итоге бизнесмен обманул нижегородца, то есть перевод не был сделан и деньги не были возвращены. Теперь по решению суда предприниматель должен вернуть истцу 655 тысяч рублей.
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Удмуртия
В Удмуртии уменьшилось количество выбросов парниковых газов. Как пишет udm-info.ru, за 2019 год в республике зафиксировали выброс 12,88 млн тонн парниковых газов. Из них свыше 30% поглощают леса Удмуртии, которые превращают газы в кислород. По словам экспертов, причина уменьшения выбросов заключается в изменении структуры топливного потребления.
Ростовская область
В больнице Ростовской области инвалидов принимали в отделении с больными коронавирусом, пишет rostovgazeta.ru. Такая ситуация возникла из-за того, что только в этом отделении был оборудован пандус для инвалидных кресел. Депутат местного Заксобрания уже обратился в прокуратуру.
Приморье
По итогам 2020 года объём экспорта рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока в тоннах превзошёл показатель 2019-го на 6%, пишет vostokmedia.com. При этом за рубеж было отправлено 1,6 млн тонн продукции, что также на 6% выше результата, показанного в позапрошлом году.
Омская область
В Омске планируют вырубить деревья для строительства отеля Cosmos. Как пишет gorod55.ru, этим решением комиссии городской мэрии уже заинтересовалась прокуратура. По словам эксперта, местная администрация пошла на такой шаг не в интересах местных жителей, испытывающих дефицит зелени, а в интересах туристов — именно они будут жить в отеле.
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Оренбургская область
Орский завод металлоконструций не доплатил в бюджет свыше 50 млн рублей. Как пишет 56orb.ru, бывший руководитель предприятия с января 2017 года по март 2018-го включал в бухгалтерский и налоговый учёт заведомо ложные сведения. Следствие также установило, что на заводе завышали налоговые вычеты и использовали фиктивные счета-фактуры.
Карелия
Брошенный автобус сутки простоял посреди перекрёстка в Петрозаводске. Как сообщает karelinform.ru, транспортное средство сломалось, поэтому водитель не смог убрать его с проезжей части. Автобус создавал аварийные ситуации, но никто не спешил его эвакуировать.
Тюменская область
Жительница Тюмени пожаловалась на Следственный комитет, который якобы не расследует смерть её отца. Как пишет nashgorod.ru, девушка убеждена, что член семьи скончался из-за ошибки врачей, которые прокололи лёгкое во время лечения спины. Следователи уже год проводят экспертизу, которая бы смогла это доказать.
Хабаровский край
В Хабаровском крае медицинские учреждения возвращаются в обычный режим работы. Как сообщает transsibinfo.com, это происходит из-за снижения темпов распространения коронавируса. Отмечается, что процент свободных коек для пациентов с COVID-19 удерживается на уровне 24–30% от общего количества.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ставропольский край
Минздрав Ставрополья начал проверку после смерти новорождённого в больнице. Как пишет newstracker.ru, его мать уверена, что в трагедии виноваты врачи. По её словам, роды не наступили вовремя, а спустя пять дней женщина почувствовала, что ребёнок перестал шевелиться. Её жалобы проигнорировали, а позже направили на экстренное кесарево сечение. Младенец скончался спустя несколько часов после операции.
Челябинская область
Осуждённого бывшего мэра Миасса отправят на исправительные работы. Как пишет kursdela.biz, Геннадий Васьков получил взятку и дал указание купить за бюджетные деньги помещения для размещения детского сада по завышенной стоимости. За это его приговорили к тюремному заключению, однако адвокаты добились смягчения приговора.
ХМАО
В Сургуте к руководителю детсада № 27 «Микки-Маус», допустившей прогулку воспитателя с детьми у снегоуборочной техники, будут применены меры дисциплинарного взыскания. Как пишет muksun.fm, ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором воспитанники детского сада играют рядом с машинами и даже несколько раз пытаются приблизиться к ним.
Волгоградская область
В Городищенском районе прокуратура определила круг лиц, виновных в падении 11-летнего ребёнка в яму, вырытую коммунальщиками. Сотрудники предприятия ЖКХ не потрудились после проведения работ оперативно закопать котлован или хотя бы выставить ограждение. Как пишет novostivolgograda.ru, гулявший с друзьями подросток поскользнулся и упал в яму, заполненную водой.
Свердловская область
В Екатеринбурге суд освободил от уголовной ответственности сектанта Ивана Казанцева за убийство своего девятилетнего сына. Вместо тюремного срока он будет направлен на принудительное лечение, пишет издание tagilcity.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ленинградская область
Санкт-Петербург занял второе место в стране по количеству безработных барменов. Как пишет newia.ru, между первой и второй волнами коронавируса в России количество открытых вакансий для этих работников на пике достигло более трёх тысяч. В Петербурге найти работу люди могли по 13% вакансий от общего числа. С начала 2021 года по всей России свои резюме обновили и опубликовали более 14 тысяч барменов. Больше всего соискателей традиционно находится в Москве (28%). Петербург занимает второе место — 19%.
Хакасия
За травмирование детей на батуте хозяева аттракционов в Хакасии получили наказание, сообщает newkhakasiya.online. В результате действий предпринимателя пострадали двое детей в возрасте шести и четырёх лет. Подсудимой назначено наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно. Гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании морального вреда на сумму 200 тысяч рублей также удовлетворён.
Сибирь
Смертность в январе 2021 года в Новосибирской области выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Как пишет atas.info, в сравнении же с декабрём прошлого года показатель снизился на 10%. Уровень рождаемости в январе 2021 года упал на 17% по сравнению с декабрём 2020-го и на 9% по сравнению с январём прошлого года.