Инвалида по зрению убили за упавший телефон в Ростовской области В Ростовской области инвалида по зрению избили до смерти за упавший смартфон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области задержан местный житель, подозреваемый в избиении до смерти инвалида по зрению, рассказал «КП — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. По его словам, причиной инцидента стал смартфон, который пострадавший случайно уронил во время прогулки.

Как пишет издание, погибший мужчина практически ничего не видел. По предварительным данным, в день происшествия он проходил по улице мимо компании молодых людей, которые слушали музыку через колонку, подключенную к смартфону одного из них, и пили алкоголь. Инвалид случайно оступился и задел колонку.

Мобильный упал, на экране появилась трещина. Судя по всему, это разозлило одного из парней — владельца телефона, — рассказал источник издания.

Он отметил, что 26-летний хозяин гаджета стал бить инвалида кулаками по голове и локтем в грудь. По версии следствия, от ударов тот упал на землю, сильно ударившись головой о бордюр. Пострадавшего госпитализировали, в больнице у него диагностировали серьезные травмы головы. Врачи более двух недель боролись за жизнь пациента, однако он скончался.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако с учетом смерти потерпевшего решается вопрос о переквалификации статьи на более тяжкую. Задержанный, у которого ранее уже были проблемы с законом, находится под домашним арестом. При этом заявил, что раскаивается в содеянном.

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