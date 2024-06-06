Инвалида-колясочника спасли из горящего дома на Ямале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Ямале спасатели вытащили из горящего дома инвалида-колясочника, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на МЧС ЯНАО. Уточняется, что пожар произошел в доме 7 на улице Победы в Тарко-Сале.

По данным издания, возгорание произошло в квартире на втором этаже. Когда прибыли спасатели, местные жители смогли сами выбраться из горящего здания, однако не смог эвакуироваться мужчина-колясочник. Спасатели вместе с медиками смоли вынести его на улицу.

Пожар получилось ликвидировать в течение получаса. Отмечается, что сгорела квартира площадью 39 кв м, но погибших и пострадавших нет.

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