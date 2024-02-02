Инвалид забил жену до смерти дубиной из-за телевизора На Алтае 88-летний инвалид убил жену из-за отказа выключить телевизор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Горно-Алтайске 88-летний инвалид пойдет под суд за убийство 89-летней супруги, сообщает пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю. Мужчина насмерть забил жену дубиной в ходе бытовой ссоры.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в начале ноября 2023 года. Супруги поссорились из-за отказа женщины выключить телевизор. Разозленный муж несколько раз ударил ее дубиной по голове и по телу, отчего потерпевшая скончалась на месте.

Пенсионер вину в содеянном признал и раскаялся. По причине инвалидности и с учетом того, что он передвигается на коляске, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Ачинске двое местных жителей забили до смерти пенсионера, который неоднократно одалживал деньги одному из них. Когда общая сумма долга приблизилась к 1 млн рублей, мужчина решил расправиться с кредитором и позвал на помощь приятеля. Они заманили пенсионера под предлогом возврата денег в дом и несколько раз ударили его по голове деревянным бруском. Потерявшего сознание мужчину злоумышленники бросили в кювет, где он скончался.