Инвалид поджег вышку сотовой связи и попал под следствие Инвалида второй группы задержали за поджог вышки сотовой связи под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области задержали инвалида второй группы по подозрению в поджоге вышки сотовой связи, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на уничтожение имущества.

По информации канала, поджог был совершен вечером 28 октября в селе Серетино, расположенном примерно в 20 км от границы с Украиной. Вышка почти не пострадала. По словам экспертов, в результате возгорания обуглилась древесина и поврежден электросчетчик.

В поджоге заподозрили 37-летнего жителя соседнего села Крюково. В настоящее время сотрудники полиции выясняют мотивы его поступка, а также проверяют мужчину на возможную связь с Украиной.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области полицейские задержали двух подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования. Один из них оказался сотрудником авиазавода, а второй — безработным. По предварительной версии, они действовали по заданию украинского куратора и им обещали за диверсию по 20 тысяч рублей. Оба мужчины имеют судимости.

Кроме того, злоумышленники подожгли два релейных шкафа, отвечающих за работу светофоров на железной дороге под Смоленском. Инцидент привел к остановке движения поездов на 14 минут.