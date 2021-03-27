Инвалид добилась возвращения списанных по ошибке 100 тысяч рублей

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Женщина-инвалид из Набережных Челнов добилась возвращения списанной с неё по ошибке суммы почти в 100 тысяч рублей. Она пыталась восстановить справедливость в течение двух лет.

Как передаёт MK.RU, судебные приставы ошиблись , списывая средства со счёта женщины, перепутав её с полной тёзкой из Серпухова. Жительница подмосковного города имела репутацию неплательщицы, в том числе отказывая в финансовой помощи своему ребёнку 2005 года рождения. Сумма её долгов достигла 97 103,5 рубля.

Вместо неё денег лишилась жительница Татарстана, которая оказалась не только тёзкой должницы, но ещё и родилась с ней в один день. Она является инвалидом второй группы и в январе 2019 года получила направление на госпитализацию для очередной операции. И одновременно Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вручила ей уведомление о взыскании долга.

После этого она в течение двух лет ходила по инстанциям. Несмотря на то что в ФССП признали ошибку и направили уведомление в банк, две инстанции не могли решить между собой, кто должен вернуть женщине деньги. Всё решилось лишь после того, как она обратилась в Серпуховский суд, который постановил, что решить проблему должна ФССП — истица получит также 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее NEWS.ru писал, что социальные пенсии увеличат на 3,4% с 1 апреля 2021 года. Соответствующее решение принял кабмин РФ. Постановление затронет 3,9 млн человек. Данные пособия назначают россиянам без достаточного трудового стажа для начисления страховой части. Также выплаты полагаются людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.