Инсулин подорожал на 34% в Новосибирске

Инсулиновые препараты подорожали на 34% в аптеках Новосибирска, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на руководителя МУП «Аптечная сеть» Дмитрия Гришунина. Средний же рост стоимости на продукцию в аптеках — 11%, отметил он.

В среднем мы фиксируем по всей номенклатуре аптечного ассортимента повышение цен на 11%, по лекарственным препаратам — на 4–7%. При этом основной рост отмечен на инсулиносодержащие препараты, он составил 34%, это касается именно импортных лекарств с учётом повышенного спроса, — сказал Гришунин.

Он добавил, что спрос вызван тем, что жители закупают лекарства на запас. Также Гришунин сообщил, что были проведены переговоры с поставщиками препаратов, содержащих инсулин, и поставки ожидаются до конца недели.

Запас отечественных препаратов в Новосибирске, по его словам, есть на два месяца, а импортных — на 44 дня. Сбоев в поставках и производстве иностранных лекарств не ждут.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил, что лекарства и медицинские изделия под санкции не попадают. Все вопросы, по его мнению, связаны с логистикой.

При этом исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова выразила опасения по поводу действий со стороны России. Она переживает, чтобы не было очередного «выстрела в ногу» и попыток ввести контрсанкции на поставки медицинской продукции.