Instagram заблокировал аккаунты сыновей Кадырова

Фото: vk.com/ramzan

Администрация социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) заблокировала аккаунт, посвященный деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, а также аккаунты сыновей главы республики Ахмата, Адама, Хамзана и Эли, сообщил в своем Telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. Кроме того, был ограничен доступ к трем каналам региональной телерадиокомпании «Грозный» в YouTube. По словам Дудаева, действия американской компании являются олицетворением двойных стандартов, а блокировка соцсетей детей Кадырова не вяжется с продвигаемой в США идеей о свободе слова.

США и коллективный Запад уже давно стали олицетворением двойных стандартов. Не стоило бы удивляться, но речь идет о ключевых источниках информации нашего региона, никоим образом не нарушавших прав сообществ, в которых они состояли, — написал он.

Аккаунт Адама Кадырова был заблокирован в начале октября. После блокировки он создал новый и выложил фотографию с оружием. В кадре он сидит в кресле с двумя предметами, похожими на автоматы, а пост подписан: «На шаг впереди».

В середине августа стало известно об истории с избиением подозреваемого в сжигании Корана Никиты Журавеля. Пострадавший заявлял, что побои ему нанес Адам Кадыров. В конце сентября глава республики разместил в своем Telegram-канале видео, на котором его сын наносит удары руками и ногами беззащитному Журавелю.

В течение следующего месяца Адам получил ряд госнаград. Так он был награжден орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Также Кадыров-младший был награжден орденами «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» и татарстанским орденом «Дуслык», известным как орден Дружбы.