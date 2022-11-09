Инспекторы ДПС помогли спасти задыхающегося младенца в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске инспекторы ДПС помогли женщине с задыхающимся грудным ребенком добраться до больницы. Как пишет «КП-Иркутск», к сотрудникам за помощью обратился отец новорожденного, который из-за пробок на дороге боялся не успеть довезти жену с младенцем до врачей. Как оказалось, малыш поперхнулся водой, когда ему давали лекарства.

Помогите, сын маленький, ему меньше 10 дней, задыхается, едем с деревни Горяшина, боюсь по городу не смогу быстро его до больницы довезти, — обратился мужчина к инспекторам ДПС.

В результате мать с младенцем посадили в машину к сотрудникам и с сиреной и проблесковыми маячками быстро доставили в Ивано-Матренинскую больницу, где им оказали помощь.

Когда передали ребенка врачам, они оказали ему необходимую помощь, знаем, что с мамой и ребенком все хорошо, — отметили инспекторы ДПС Иван Кулик и Георгий Жуков.

Накануне в Иркутске пожарный спас 10-летнего мальчика, выпрыгнувшего во время пожара из окна горящей квартиры. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Иркутской области, инцидент произошел 8 ноября на улице Депутатской. Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании бывшего общежития, которое быстро заполнилось дымом. Один из пожарных заметил мальчика, который сидел на подоконнике квартиры на втором этаже, откуда валил чёрный дым. Ребёнок вот-вот собирался выпрыгнуть из окна, пожарный Дмитрий Перевозный моментально среагировал, подбежал к окну и поймал его. В ходе тушения огня и осмотра квартир огнеборцы также спасли двух собак и откачали кошку, отравившуюся угарным газом.