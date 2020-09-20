Инспектора ДПС из Петербурга будут судить за избиение дачника тяпкой

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Полтора года понадобилось Следственному комитету Всеволожского района на установление личности мужчины, напавшего с тяпкой на жителя Дубровки.

Перед судом предстанет 43-летний инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Кировского района Санкт-Петербурга, передаёт «Фонтанка».

Согласно данным следствия, 9 мая 2019 года в вечернее время инспектор, движимый личной неприязнью, избил садовым инструментом ранее не знакомого ему человека. Проведённая медицинская экспертиза показала, что пострадавший дачник получил не менее десяти ударов тяпкой. У него были сломаны несколько пальцевых фаланг и кистевых костей.

Уголовное дело возбудили по статье 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Отмечается, что старший лейтенант служит в МВД с 1998 года, в 2007 году он по направлению прошёл месячные курсы повышения квалификации, на них его отправили за беспричинную остановку водителя для проверки документов.

Как писал NEWS.ru ранее, после того как житель Краснодара не оценил цвет штанов незнакомца и нагрубил ему, тот избил обидчика и переломал ему ноги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.