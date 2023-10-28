Инспектор таможни хотел поджечь отделение ЕР, чтобы сорвать выборы Baza: инспектор таможни из Красноярска готовился к поджогу отделения ЕР

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Telegram-канал Baza сообщил, что главный инспектор Сибирской электронной таможни из Красноярска планировал поджечь местное отделение «Единой России», чтобы сорвать выборы. По информации канала, мужчина также состоял в легионе «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По данным Baza, таможенник тщательно готовился к поджогу в единый день голосования. Он смастерил «коктейли Молотова», нарисовал схему здания и продумал безопасные пути отхода. Канал уточнил, что мужчину задержали за несколько дней до реализации плана, когда он раздавал на улице агитационные листовки.

В публикации уточняется, что в ходе расследования оперативники раскрыли намерение таможенника поджечь отделение. По информации Baza, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о терроризме.

Ранее в Ставрополе был задержан член легиона «Свобода России», который пытался завербовать местного жителя. Он уговаривал земляка вступить в ряды диверсионно-разведывательной группы и воевать на стороны Вооруженных сил Украины. Сотрудникам он попался с поличным. Ранее мужчину уже привлекали по административной статье за неповиновение полиции. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.