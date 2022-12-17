Инспектор колонии в Мариуполе рассказал о сорванном побеге заключенных РИА Новости: спецназ РФ сорвал попытку побега заключенных из колонии в Мариуполе

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Российский спецназ в марте 2022 года предотвратил массовый побег женщин-заключенных из исправительного учреждения в Мариуполе. Об этом рассказал старший инспектор приазовской колонии № 107, брошенной киевскими властями, сообщает РИА Новости.

В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег, группа осужденных — человек 8–12, и как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил, — пояснил сотрудник колонии.

Он добавил, что во время боевых действий в городе из колонии сбежали 29 заключённых, но это не относится к описанному выше случаю. В колонии установились порядки только тогда, когда в Мариуполь зашли российские силы, заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в Донецке сложилась непростая ситуация. Он подчеркнул, что специальная военная операция РФ на Украине продолжается и первоочередная задача российских военных заключается в защите жителей ЛНР и ДНР.