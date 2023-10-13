Инспектор ДПС заставил мигранта купить ему блок сигарет с аромакнопкой В Петербурге сотрудник ДПС пойдет под суд за вымогательство табака у мигранта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Петербургский инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела из-за того, что заставил мигранта из Узбекистана купить ему блок сигарет с аромакнопкой, сообщает Telegram-канал Baza. Сотрудник ГИБДД остановил рабочего на его автомобиле недалеко от аэропорта Пулково, проверил его документы по базе данных и заявил, что у того нет местной прописки, что не было правдой.

Иностранец настаивал, что имеет прописку, и даже позвонил своему представителю. Полицейский отказался общаться с третьими лицами и потребовал от иностранного рабочего купить для него блок сигарет с аромакнопкой. Взамен он пообещал вернуть ему водительские права. Мигрант так и поступил, но после пожаловался на взяточника в МВД.

В полиции подтвердили, что инспектор запрашивал данные об иностранном гражданине в указанный день Против сотрудника ГИБДД начали разбирательство по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий.

Ранее в Москве задержали начальника отделения участковых полиции по Южному Бутово Антона Иванько. По версии следствия, полицейский за деньги помогал избежать преследования мигрантам с неурегулированным правовым статусом. Его поймали с поличным при получении крупной суммы денег.