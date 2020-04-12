Иностранные студенты в Мордовии заразились коронавирусом

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Медики за последние сутки госпитализировали из общежития Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарёва 36 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19). Заболевание подтвердили у 15 иностранных студентов.

15 человек из числа лиц с подтверждённым COVID-19 — иностранные студенты, главным образом граждане стран СНГ, постоянно проживающие в общежитии. Госпитализированы с признаками ОРВИ, состояние ближе к удовлетворительному, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперштаб.

В общежитии ввели карантин. Изолировали 200 человек. За всеми следят врачи.

По данным на 12 апреля 2020 года, всего в мире COVID-19 заболели свыше 1,7 млн человек, умерли более 108 тысяч, поправились около 405 тысяч. В РФ инфицированных 15 770, скончались 130 пациентов, выздоровел 1291 житель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинские службы в Испании за сутки зафиксировали 619 летальных исходов COVID-19. В стране зарегистрирован очередной рост смертности.

11 апреля в Испании скончались 510 человек. Общее число жертв достигло 16972, а количество заразившихся возросло с 161 852 до 166 019, выздоровели более 60 тысяч человек.