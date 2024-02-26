Иностранное судно разлило нефтепродукты у берегов Новороссийска Судно под флагом Панамы разлило 40 тонн нефтепродуктов в море у Новороссийска

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Панамское судно HAI JIN JIANG разлило нефтепродукты в море у Новороссийска, сообщила Морспасслужба в своем Telegram-канале. Около 40 тонн горючего растеклось на 300 «квадратов». Отмечается, что специалисты уже ликвидировали последствия происшествия.

Спасатели Азово-Черноморского филиала установили локализующий ордер боновых заграждений, а также боны для предотвращения увеличения площади аварийного разлива. Провели сбор с поверхности акватории и береговой линии и утилизацию всего разлитого нефтепродукта, — сказано в публикации.

В ноябре разлив нефти случился в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода. Замглавы города Александр Яменсков заявил, что утечку удалось быстро ликвидировать. По информации службы капитана порта, в результате гидроудара произошла разгерметизация трубопровода.

Ранее в Сети появилось видео с разливом нефти в бухте Новик во Владивостоке. На кадрах очевидица сообщает о радужной пленке на воде и неприятном запахе.

До этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что на реке Северной Двине в Архангельской области произошел разлив нефтепродуктов. По ее сведениям, область пятна составила 0,5 на четыре километра. Нефтепродукты разлились при бункеровке принадлежащего «Бункерной компании» судна «Касимов».