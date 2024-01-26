Иностранец пытался ввезти в Россию коллекцию монет различных стран В Ленобласти таможенники нашли в машине эстонца коллекцию монет различных стран

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Житель Эстонии пытался ввезти в Россию через границу в Ленобласти коллекцию монет различных стран мира и восемь тысяч почтовых марок, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой пресс-службу Кингисеппской таможни. Автомобиль остановили на таможенном посту в Ивангороде. При осмотре сотрудники нашли в нише под водительским сиденьем сверток с монетами.

Как уточнили в пресс-службе, в пакете находилось более 2,4 тысяч монет, их общий вес составил 12 кг. Кроме того, в багажнике среди личных вещей обнаружили чемодан. В нем находилось девять альбомов с почтовыми марками. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Крупную партию наркотиков ранее обнаружили в контейнере с кофе в Большом порту Санкт-Петербурга. Груз пришел из Бельгии. Общий вес вещества составил 1200 килограммов. Стоимость контрабанды оценивается в 13 млрд рублей. Таможенники возбудили уголовное дело.

До этого жителя Австралии задержали в московском аэропорту Домодедово из-за часов за 8 млн рублей. Иностранцу может грозить до семи лет лишения свободы за контрабанду стратегически важных ресурсов и товаров. По словам мужчины, он не знал о необходимости декларирования дорогого изделия.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.