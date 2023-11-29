Иностранец похитил у жителя Новосибирска детей и потребовал 15 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранный гражданин похитил детей жителя Новосибирска, после чего потребовал выкуп в размере 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, позднее злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на вокзале Томска. Кировский районный суд Новосибирска приговорил мужчину к пяти годам и одному месяцу лишения свободы по статье 126 УК РФ «Похищение человека» и статье 325 УК РФ «Похищение паспорта и другого личного документа».

Инцидент произошел в декабре 2022 года, утверждают в прокуратуре Новосибирской области. Иностранный гражданин, приехавший в Россию на заработки, похитил детей своего знакомого и забрал его документы, после чего отправился в Томск, чтобы в дальнейшем покинуть пределы страны. На допросе мужчина признался, что совершил преступление, чтобы улучшить свое материальное положение.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, житель Санкт-Петербурга похитил отвергнувшую его девушку и попытался увезти ее в Новгородскую область, однако попал в ДТП. Мужчина влетел в отбойник у Кронштадтской дамбы и чуть не разбился. Девушку подобрал и отвез в безопасное место другой водитель, сам похититель был задержан сотрудниками полиции.