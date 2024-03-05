Иностранец назвал ошибкой свою надпись на Владивостокской крепости РИА Новости: Поспеловскую батарею разрисовал уроженец Узбекистана

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/Global Look Press

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что надпись баллончиком «Akosh+Sasha» на стенах Поспеловской батареи на острове Русском во Владивостоке сделал уроженец Узбекистана. Мужчина признался, что не знал об исторической ценности памятника и испортил его по ошибке.

Полиция сообщила, что задержала жителей Владивостока, девушку и молодого человека 23 лет. Оба были доставлены в региональный Следственный комитет. Сейчас решается вопрос об их аресте.

Хотели просто написать, как на стене, не подумали, что это памятник, — сообщил собеседник агентства.

Еще один источник рассказал изданию, что у задержанного есть вид на жительство в России, законность которого следователи проверят.

Накануне стало известно, что главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения на острове Русском Поспеловской батареи, входящей в состав Владивостокской крепости. Дело возбудили по статье о повреждении памятников после того, как в соцсетях появились кадры, на которых неизвестный мужчина наносит краской надпись на стены крепости. Она считается самой большой в России и единственной из морских крепостей страны, вошедшей в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Фортификационный комплекс был построен в 1989 году.