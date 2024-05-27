Иностранец наехал на мурманских полицейских и получил срок в колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманске суд приговорил к двум годам и восьми месяцам лишения свободы 48-летнего иностранного гражданина, который пытался задавить полицейских на автомобиле, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Мужчина пытался скрыться от преследования, чтобы избежать наказания за нарушение правил миграции. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Баумана в Мурманске в феврале 2024 года. Установлено, что подсудимый наехал на сотрудников полиции при попытке скрыться от преследования.

Ранее в СК сообщили, что в городе Новокуйбышевске Самарской области задержали водителя маршрутного такси, который напал на пенсионера, воспользовавшегося его услугами. Причиной для агрессии стало то, что пенсионер после оплаты потребовал проездной билет. Мужчина начал бить пожилого самарца с водительского места, а после вышел и продолжил избивать пенсионера на улице.