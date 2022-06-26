Жители Белгородской области вновь получили ложные сообщения об эвакуации МЧС по Белгородской области назвало фейком сообщения об эвакуации мирных жителей из-за ситуации на Украине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жителям Белгородской области звонят с иностранных номеров и представляются сотрудниками МЧС. Злоумышленники вводят граждан в заблуждение, предупреждая о «готовящейся эвакуации» из сел, расположенных на границе с Украиной, рассказали в Telegram-канале регионального главка МЧС. В ведомстве подобные сообщения назвали фейками и отметили, что их целью является «сеяние паники среди населения».

Сегодня жителям региона снова начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации. Звонящие представляются сотрудниками МЧС и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона, — говорится в сообщении.

МЧС рекомендовало проверять информацию и доверять только сообщениям, размещенным на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Накануне в регионе продлили действие «жёлтого» уровня террористической опасности до 9 июля. Высокий уровень опасности был введен в Белгородской области 11 апреля и продлевался несколько раз. Здесь неоднократно фиксировали случаи обстрелов приграничных территорий со стороны Украины. В результате инцидентов погибли три человека, более 300 домов были повреждены.