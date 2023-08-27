Иностранцы с арматурой напали на участника СВО и его жену В Красноярском крае четверо иностранцев напали на участника СВО и его жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Шарыпово Красноярского края четверо иностранцев напали с арматурой на 30-летнего участника СВО, его жену и их знакомого, сообщает региональное управление СК РФ. 30-летний мужчина скончался на месте, двух других пострадавших доставили в больницу. Подозреваемых задержали, возбуждены три уголовных дела.

Четверо подозреваемых напали на потерпевших и нанесли им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Один из подозреваемых наносил удары ножом, который у него был с собой, — говорится в сообщении.

СК отмечает, что утром 26 августа между тремя иностранцами и тремя местными жителями завязался словесный конфликт. Подозреваемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставали к девушке, за нее заступились участник СВО с его супругой и их знакомый. Тогда иностранцы позвали еще одного приятеля, который приехал с арматурой и двумя молотками-кирками, и напали на них. В настоящее время проводится проверка, следствие настаивает на заключение задержанных под стражу.

В ночь на 5 августа участника СВО с инвалидностью побили в Забайкальском крае. Позже сообщили, что потерпевший угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод. При этом избившие военного, получившего в боях инвалидность, не являются противниками СВО, а активно участвуют в патриотических акциях.