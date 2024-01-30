Иностранцы отбили участника СВО от напавших земляков в Подмосковье В Чехове иностранцы вступились за участника СВО во время драки в кафе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Чехове уроженцы Армении отбили участника СВО от напавших на него земляков, рассказал Regnum директор кафе, в котором произошел конфликт. Инцидент произошел в ночь на 14 января, когда в заведении отдыхал военнослужащий, находившийся в отпуске из-за ранения.

Я увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Я только спустя несколько дней из новостей узнал, что он военный и с СВО вернулся. Мы с работниками подскочили, когда завязалась серьезная драка. Все были пьяны. Боец СВО был с другом, но его друг за него не заступился, а только кричал, что он из ФСБ. За русского парня заступились только мы, хотя мы сами армяне, — заявил директор кафе.

В общественной организации «Русская община» заявили, что поводом для конфликта стал танец с одной из посетительниц, на который ее пригласил российский боец. По словам общественников, на девушку тоже хотели напасть.

Ей кричали: «Ты с ума сошла? Ты знаешь, с кем танцевала? Таких убивать нужно, а не танцевать с ними!», а военнослужащему: «Вас там не добили, мы тут добивать будем!» Девушку не только оскорбляли, но и пытались избить, — рассказали в «Русской общине».

Член организации утверждал, что военнослужащий заступился за девушку, после чего на него накинулись 12–15 человек. Однако позже рассказчик уточнил, что сам не присутствовал в тот вечер в кафе, а всю историю узнал со слов друзей.

Ранее в Реутове возбудили уголовное дело по факту нападения уроженца Азербайджана на участника СВО с молотком. Инцидент случился 19 декабря, конфликт произошел на парковке у жилого дома.