Иностранцу на Сахалине дали тюремный срок за помощь террористам ФСБ: иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам лишения свободы за помощь террористам

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На Сахалине суд приговорил 37-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона к 12 годам лишения свободы. Мужчина помогал в подготовке к совершению преступлений террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Сахалинской области.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

По данным ведомства, мужчина являлся приверженцем радикальных течений ислама и общался в интернете с членом международной террористической организации. В результате он принял решение также участвовать в деятельности данной структуры. Он выполнял задания, систематически перечислял денежные средства на нужды боевиков и оказывал им иную помощь в подготовке преступлений террористической направленности.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее стало известно, что в ближайшее время депутаты Госдумы намерены предложить поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за терроризм, содействие террористической деятельности и призывы к таковой. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев указал, что предлагаемые поправки расширят перечень составов преступлений, по которым предусмотрено пожизненное заключение.