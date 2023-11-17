Иностранца задержали в Приамурье за помощь террористической организации

Фото: НАК

В Амурской области сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина за оказание финансовой помощи террористической организации, передает ТАСС. В отношении него возбуждено уголовно дело.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в РФ террористической, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ добавили, что мужчине избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Ранее сообщалось, что на Сахалине суд приговорил 37-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона к 12 годам лишения свободы. Мужчина помогал в подготовке к совершению преступлений террористической направленности. Согласно информации ФСБ, он исповедовал радикальный ислам и общался в интернете с членом международной террористической организации, а затем решил вступить в эту структуру. Мужчина регулярно перечислял деньги на нужды боевиков и оказывал им различную помощь в подготовке преступлений.