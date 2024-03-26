Иностранца задержали после драки со стрельбой у ТРК «ПИК» в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержан подозреваемый в стрельбе у торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «ПИК» в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Оружие предстоит искать на дне Фонтанки.

По данным канала, сотрудники уголовного розыска утром 25 марта задержали 21-летнего молодого человека, гражданина Таджикистана. Именно он был наиболее громким участником возникшей у ТРК на улице Ефимова потасовки и стрелял в воздух.

Как сообщила со ссылкой на предварительные данные «Фонтанка SPB Online», подозреваемый не отрицает причастность к драке. Мужчина признался, что выбросил пистолет в Фонтанку.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель позвонил в экстренные службы и сообщил, что его избили, после чего умер, не дождавшись помощи. О нападении 48-летний петербуржец заявил около шести утра, он смог рассказать о сбежавших злоумышленниках.

Подозреваемых задержали в тот же день. Обоим подросткам по 15 лет, один учится в восьмом классе, второй — в девятом. У одного из задержанных есть гражданство Узбекистана. Подросткам вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.