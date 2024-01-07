Иномарку расплющило при лобовом столкновении в Новосибирской области Ребенок пострадал в серьезной аварии с двумя иномарками под Новосибирском

Фото: t.me/mvd_54

Серьезная авария произошла на автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска, сообщило региональное управление МВД. В ДТП с двумя иномарками погибли четыре человека. Несовершеннолетний пассажир выжил, он доставлен в больницу в критическом состоянии. По предварительной информации, автомобиль выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другой легковушкой.

В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу госпитализирован несовершеннолетний пассажир «Тойота Спасио». Возраст и личности погибших и пострадавшего ребенка устанавливаются, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что переднюю часть одного из автомобилей полностью расплющило. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о смертельной аварии на федеральной трассе «Вилюй» в Якутии. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали семь человек, еще один погиб.