Иномарка жестко «обняла» столб недалеко от аэропорта под Красноярском Под Красноярском мужчина на иномарке врезался в фонарный столб и погиб

Фото: гибдд.рф/r/24

В Красноярском крае 26-летний водитель погиб после столкновения с фонарным столбом на подъезде к аэропорту Емельяново, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. Иномарка оказалась полностью смята. Уточняется, что ремень безопасности был застегнут за спиной погибшего.

[17 апреля] в 18:50 на 5 км автодороги «Подъезд к аэропорту Емельяново» 26-летний водитель автомобиля Toyota Town Ace Noah, двигаясь со стороны Емельяново в сторону аэропорта, не справился с управление, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на столб электроопоры, — сообщили в ГИБДД.

В тот же день автобус детской хоккейной команды попал в ДТП в Ульяновской области. В инциденте пострадали пять человек. Авария произошла возле села Гулюшево Сурского района. Во время движения у автобуса марки Van Hool лопнуло колесо, из-за чего он съехал в кювет и перевернулся, говорится в сообщении.

Ранее два человека погибли и два пострадали в ДТП с грузовиком КамАЗ в Иркутской области, сообщило региональное управление МВД. Инцидент произошел утром 15 апреля на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Забитуй Аларского района.