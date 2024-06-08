Иномарка вылетела на тротуар и придавила велосипедиста в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иномарка опрокинулась на тротуар в Невском районе Петербурга, попав на велосипед, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». В публикации говорится, что водитель был госпитализирован, а велосипедист чудом избежал серьезных травм.

ДТП произошло на Октябрьской набережной ночью. На опубликованных кадрах видно перевернутый автомобиль и поваленный столб, а также велосипед, на который наехала машина. Автолюбители помогали извлекать девушку-водителя из поврежденной иномарки.

Ранее девушка на BMW 328 сбила 15-летнюю школьницу. ДТП произошло днем 7 июня на Суздальском шоссе в Петербурге в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка-подросток попала под колеса, когда переезжала на дорогу на электросамокате. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали.

Также два человека погибли в Алтайском крае в результате ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент произошел на Змеиногорском тракте в Барнауле. Прокуратура проводит проверку.

До этого центральный районный суд Кемерово ранее арестовал мастера местной электротранспортной компании. По данным следствия, он выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами, из-за чего произошло ДТП, в котором погиб человек.