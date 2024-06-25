Иномарка упала с парковки ТЦ «Галерея» в Краснодаре

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С крытой парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре упала BMW X6, сообщает «Краснодар онлайн». Свидетели утверждают, что водитель перепутал педали газа и тормоза.

По предварительным данным, иномарка перевернулась в воздухе и упала на землю в районе пересечения улиц Рашпилевская и Головатого. Движение в этом месте заблокировано, на месте происшествия работают спасатели и медики, оказывающие помощь пострадавшим.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару изданию, машина выпала с третьего этажа. Она повредила металлические ограждения.

Телеканал «360» со ссылкой на очевидцев сообщает, что водитель и пассажир упавшего авто погибли. Однако информация о жертвах официально не подтверждена. По информации Telegram-канала Kub Mash, при падении BMW X6 вниз с парковки пострадали три человека: 12-летний подросток и двое взрослых. Медики оказывают им помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Рошаль — Раменское, на скорости съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали три человека. По одной из версий, водитель общественного транспорта не смог справиться с управлением. По другой — мужчина заснул прямо во время движения.