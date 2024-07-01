Иномарка стала грудой металла после ДТП с животным в российском регионе На автодороге в Карелии иномарка сбила лося и влетела в дерево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель и пассажир автомобиля Ford пострадали после столкновения с лосем на автодороге Петрозаводск — Суоярви в Карелии. Животное погибло, а машина получила серьезные повреждения, сообщила пресс-служба Отряда противопожарной службы Прионежского района в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что вечером 30 июня водитель поздно заметил переходившего дорогу лося и сбил его. После машина вылетела на обочину и врезалась в дерево. На место прибыл личный состав пожарной части № 47 по охране п. Мелиоративный и другие экстренные службы. В больницу увезли одного из пострадавших.

Недавно в Ленобласти спасли застрявшего между ограждениями лосенка. Животное увидели на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе очевидцы. Они вызвали на место инцидента сотрудников комитета по животному миру региона. Было установлено, что лосиха с детенышем вышла к дороге и смогла перескочить между ограждениями, но ее малыш не смог повторить маневр и застрял между двумя заборами. После «освобождения» спасенный малыш стал лакомиться зеленью у дороги и не спешил уходить.

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