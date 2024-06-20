Иномарка снесла стену офиса в российском городе и попала на видео В ХМАО автомобиль протаранил стену офиса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ханты-Мансийске водитель Hyundai двигался задним ходом, выезжая из автосервиса и случайно протаранил стену офиса. Видео с моментом происшествия опубликовал паблик «Типичный Ханты-Мансийск».

При этом в зоне опасности была девушка, которая чудом не пострадала из-за обвалившейся стены с окнами. В комментариях к посту очевидцы заявили, что за рулем автомобиля был мастер, а девушка, попавшая на видео, является владелицей автомобиля.

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Ранее в Екатеринбурге пешеход поторопился приблизиться к подъезжающему автобусу и попал под его колесо. Пассажир выжил, но лишился лишился стопы. Конечность ампутировали хирурги.