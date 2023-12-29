Иномарка насмерть сбила 85-летнего пенсионера под Екатеринбургом Mazda сбила 85-летнего пенсионера на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов водитель иномарки Mazda СХ-6 насмерть сбил 85-летнего пешехода, сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области. Там отметили, что пожилой мужчина скончался на месте.

45-летний водитель автомобиля Mazda СХ-6 — мужчина 1978 года рождения, имеющий стаж вождения 27 лет <...>, совершил наезд на пешехода 1938 года рождения, переходящего проезжую часть, — отметили представители ведомства.

Водитель заявил, что скорость машины была около 80 километров в час. Переходящего пенсионера он не заметил на расстоянии 5–10 метров из-за недостаточной видимости.

Ранее в Санкт-Петербурге кроссовер Geely сбил двух пожилых женщин и влетел в легковушку на встречной полосе. Момент аварии на Народной улице попал на видео. На кадрах видно, как иномарка подскакивает на поребрике, сносит дорожный знак и вылетает на разделительную полосу, где стоят пешеходы. После этого автомобиль врезался в Volkswagen, стоявший на встречной полосе.

Ранее во Владимирской области возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Водитель общественного транспорта скончался на месте, нескольких пассажиров госпитализировали с травмами. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшейся фурой на участке Ярославского шоссе в районе деревни Лисавы.