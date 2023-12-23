Иномарка налетела на отбойник и опрокинулась на КАД в Петербурге Телеканал «78»: автомобиль опрокинулся в результате ДТП на КАД в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль опрокинулся на крышу в результате аварии на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «78». Уточняется, что ДТП произошло на 134-м километре трассы. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В региональном управлении МВД журналистам сообщили, что за рулем китайского автомобиля Great Wall находилась 48-летняя местная жительница. По данным телеканала, она не справилась с управлением и наехала на отбойник, после чего автомобиль перевернулся.

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