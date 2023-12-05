Иномарка экс-полковника полиции протаранила магазин в Кузбассе Mash Siberia: машина бывшего полковника полиции протаранила магазин в Кузбассе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кузбассе автомобиль, зарегистрированный на бывшего полковника полиции, протаранил магазин, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, после аварии находящиеся в салоне машины люди избили очевидца произошедшего.

Как передает канал, житель города Югры шел вечером домой и увидел, как внедорожник Lexus влетел в витрину. За рулем иномарки сидел сын экс-полицейского, в машине также находилась жена бывшего сотрудника правоохранительных органов. В один момент они накинулись на мужчину с кулаками за то, что он бросил в их адрес несколько неприятных фраз.

По данным канала, после нападения у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и открытый перелом руки. В настоящее время он находится в больнице. Родственники мужчины рассказали, что прибывшие на место сотрудники полиции отпустили сына бывшего коллеги без протокола. Житель Югры намерен написать заявление в правоохранительные органы по факту нападения.

Ранее в Калининграде автомобиль BMW протаранил автобусную остановку. В результате аварии погиб ребенок, еще три человека пострадали. По предварительным данным, находящийся за рулем иномарки мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.