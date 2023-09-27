Иноагентам запретили устраивать митинги в Алтайском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) приняли поправки в региональный закон о митингах: одним из изменений стал запрет на организацию митингов иноагентов. Кроме того, парламентарии расширили список мест, где нельзя устраивать акции. Трансляция заседания велась в сообществе собрания в соцсети «ВКонтакте».

Обновить краевое законодательство планировали еще в апреле, однако этого не произошло. Кроме того, обсуждению инициативы предшествовал прокурорский протест из-за того, что региональные нормы противоречат федеральным.

Согласно инициативе митинги будут запрещены в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, в аэропортах, на вокзалах, в портах, на территориях школ, вузов, больниц и церквей. Кроме того, устраивать акции нельзя будет в районе объектов жизнеобеспечения.

Законопроект приняли в двух чтениях. В итоговом чтении в поддержку проголосовали 40 депутатов, против выступили 18, пятеро воздержались. Последние объяснили свою позицию тем, что люди должны голосовать против «неправильных, неконституционных, несправедливых» решений органов власти.

Ранее Пленум Верховного суда принял постановление по делам об избирательных правах, согласно которому лица, внесенные Минюстом в список иностранных агентов, не могут быть наблюдателями на выборах. В документе также отмечалось, что иноагенты не вправе скрывать свой статус при участии в выборах.