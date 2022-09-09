Инкассатор «Сбера» отдал мошенникам около 21 млн рублей В Подмосковье инкассатор «Сбера» отдал около 21 млн рублей мошенникам, «позвонившим» из ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье инкассатор Сергей Чесноков развозил наличные деньги по банкоматам «Сбера», когда ему позвонили «представители» Банка России. Аферисты убедили его в том, что ему следует нарушить протокол и срочно перевести средства на названные ими счета. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», мужчина перечислил мошенникам 20 млн 970 тысяч рублей.

Впоследствии в полицию с заявлением о хищении обратился инспектор безопасности Сбербанка. Чесноков был задержан. Он заявил полицейским, что поверил легенде мошенников и перевел им средства.

Стражи порядка не поверили в версию инкассатора и возбудили в отношении него уголовное дело о краже. Однако через несколько дней его информация подтвердилась.

Полицейские установили, что под видом специалистов Центробанка действовали 19-летний Айрат Каримуллин из Казани, а также 20-летняя Ирина Дик с другом Глебом Прокиньчереда из Омска. В настоящее время в отношении них возбуждено дело о мошенничестве.

Ранее в Москве пенсионерка отдала мошенникам 2,8 млн рублей, помогая лжеполицейским ловить грабителя «Резо Кровавого». Для участия в двух «операциях по поимке преступника» она сняла все свои сбережения.