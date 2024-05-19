В результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины гражданская инфраструктура повреждена не была, объявил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Градоначальник призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Не снимайте и не выкладывайте работу наших военных и результаты вражеских атак, — говорится в сообщении.