Информацию о пытках военных ЛНР со стороны ВСУ передадут в МККК Омбудсмен Сердюкова: информацию о пытках военных ЛНР со стороны ВСУ передадут в Красный Крест

Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Информацию и материалы о пытках бойцов Народной милиции ЛНР со стороны ВСУ передадут в Международный Комитет Красного Креста, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова, передает РИА Новости. Ранее омбудсмен рассказала о том, что украинская армия передала властям республики тело военного НМ со следами пыток.

Естественно, и фотоматериалы, и вся информация будет направлена для принятия мер реагирования (в МККК. — NEWS.ru.), поскольку Международный Красный Крест в том числе и, наверное, в первую очередь, обязан следить за исполнением сторонами конфликта правил, установленных соответствующими конвенциями, — заявила Сердюкова.

По ее словам, подобные действия со стороны Украины по отношению к военнопленным стали нарушением Женевской конвенции. Сердюкова убеждена в том, что это можно доказать и без вмешательства экспертов.

В очередной раз украинская сторона продемонстрировала нам свое отношение к нашим военным, попавшим в плен. Это, естественно, даже без мнения экспертов, налицо нарушение всех Женевских конвенций в части обращения с военнопленными, — заключила Сердюкова.

Ранее боец Народной милиции ДНР признался, что, находясь в плену, солдаты ВСУ пытали его. По словам военнослужащего, его связали, заклеили глаза скотчем и отвезли в штаб. Там в ходе допроса бойцы ВСУ били ногами по голове, а после этого взяли железную «зетку», раскалили газовой горелкой и выжгли у него на ноге букву «Z».