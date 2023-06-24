Информация об обысках в здании «ЧВК Вагнер» в Петербурге не подтвердилась ТАСС: у здания «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге не наблюдается никакой активности

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Обстановка около здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге остается спокойной, сообщает ТАСС. В агентстве добавили, что информация о том, что в здании якобы проводят обыски сотрудники Росгвардии не подтвердилась. Дежурная охрана центра рассказала журналистам, что центр работал в штатном режиме.

Обстановка у здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге остается спокойной. На месте не наблюдается сотрудников Росгвардии или иных спецслужб, — сказано в публикации.

Отмечается, что некоторые люди пришли к зданию, чтобы проверить информацию об обысках, но затем разошлись.

Ранее в Федеральной Службе Безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации». Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.