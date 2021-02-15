Инфекционист спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как один из жителей республики Хакасия решил использовать могильные плиты в качестве ограды для обозначения границ своей земли в поле, была проведена проверка и возбуждено дело. Об этом сообщила местная прокуратура.

Поводом для проверки стали сообщения местных СМИ. Журналисты заметили, что в Ширинском районе фермер решил использовать в качестве забора для своих владений надгробия, которые взял с местного кладбища. Неустановленное лицо...