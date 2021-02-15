Инфекционист спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/ded4d83e-6f79-11eb-97be-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Снижение летальности от коронавируса в Москве можно ожидать через несколько недель, считает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Он уточнил, что высокая смертность при общем снижении заболеваемости — известный факт.
Когда тот же грипп, ОРВИ уходит, то подбирает по пути, как говорится. Есть люди, которые уже долго болеют, и, соответственно, сейчас, когда общая заболеваемость меньше, в основном кто болеет — люди более ослабленные. Вкупе всё это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии. Ещё, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться, — сообщил РИА Новости Малышев.
Таким образом инфекционист ответил на вопрос, почему не фиксируется снижение летальности от коронавируса на фоне снижения заболеваемости.
Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Москве COVID-19 официально подтвердили у 1818 человек. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 957 996 жителей столицы. За прошедшие 24 часа в Москве от коронавируса выздоровели 1967 человек. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 871 836. За сутки в столичных больницах скончались 56 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего коронавирус унёс жизни 14 404 москвичей.
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