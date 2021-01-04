Инфекционист рассказал о росте в Москве числа COVID-диссидентов

https://static.news.ru/photo/24eafb78-4e87-11eb-bf36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве есть рост COVID-диссидентства. Об этом заявил врач-инфекционист профессор Николай Малышев.

По его мнению, люди ещё не научились жить с коронавирусом. Более того, из-за этой ситуации растёт усталость.

И, соответственно, вроде помнят [про угрозу коронавируса], но усталость есть и всё больше появляется COVID-диссидентов, — цитирует РИА Новости Малышева.

Он добавил, что народ разделился: одни истово соблюдают, другие ищут все возможности для COVID-диссидентства. Поскольку у одних и тех же людей есть комментарии диаметрально противоположные, по мнению эксперта, «у многих ещё и мозги в раскорячку».

По мнению Малышева, у людей всё чаще проявляется желание «погулять на Ивановскую, как в последний раз». Это проявляется в том числе и в бурном праздновании Нового года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в правительстве РФ прежде присутствовали так называемые COVID-диссиденты, которые усиленно отрицали существование коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, в настоящее время таких людей среди министров уже нет. Ещё в июне 2020 года не верили в существование COVID-19 23,2% жителей России.