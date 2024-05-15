«Инфантильная»: соседка о бросившей ребенка в магазине Краснодара матери Соседка: бросившая ребенка в Краснодаре мать уехала в Петербург к любовнику

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Бросившая ребенка в магазине Краснодара мать могла уехать в Санкт-Петербург к любовнику, предположила соседка женщины. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что та была инфантильной и постоянно находилась в поиске мужчин. При этом, по словам собеседницы издания, женщина не страдает алкоголизмом.

Мать не страдает алкоголизмом. Она просто очень ветреная и несерьезная, постоянно в поисках мужчины. Она в города ездила к своим ухажерам, видимо, в какой-то момент ребенок стал ей мешать. Очень инфантильная женщина, — пояснила соседка.

Она отметила, что сама женщина заявила об отъезде из города из-за ссоры с родственниками. По словам собеседницы издания, она никогда не видела ее семью — рядом с ней были только мужчины. Кроме того, она уточнила, что мать постоянно оставляла ребенка у соседей.

Она говорит, что уехала из города из-за ссоры с родственниками, но я никогда не видела ее семью. Только мужчины. А ребенка у соседей оставляла постоянно. И документов у нее нет, потому что она их забыла где-то и не видит смысла теперь восстанавливать, — заключила женщина.

Мать, оставившая трехлетнюю дочь в тележке для продуктов в краснодарском супермаркете, ранее объяснила полицейским, что поступила так из-за тяжелой жизненной ситуации. До этого женщина с ребенком поругалась с матерью, у которой жила в Сургуте, и ушла с дочкой из дома. В пояснениях женщина сказала, что у нее закончились деньги.