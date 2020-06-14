Инцидент со столкновением самолётов в Пулково проверит прокуратура

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента в аэропорту Пулково. Там по касательной столкнулись два пассажирских самолёта.
В 12:50 на взлётно-пасадочной полосе Boeing 737-800 S7 Airlines при рулении зацепил крылом Airbus 320 «Уральских авиалиний». Рейсы должны были вылететь в Иркутск и Калининград.
В результате никто не пострадал. Но пассажиров пришлось высадить. На замену готовятся два других лайнера.
Предметом проверки прокуратуры являются соблюдение прав пассажиров и законодательства о безопасности полётов, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент падения легкомоторного самолёта Як-52 на территории Самарской области.
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