Инцидент со столкновением самолётов в Пулково проверит прокуратура

https://static.news.ru/photo/7d23b7f4-ae40-11ea-b29c-fa163e074e61_660.jpg Фото: just_airplanes/vk.com

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента в аэропорту Пулково. Там по касательной столкнулись два пассажирских самолёта.

В 12:50 на взлётно-пасадочной полосе Boeing 737-800 S7 Airlines при рулении зацепил крылом Airbus 320 «Уральских авиалиний». Рейсы должны были вылететь в Иркутск и Калининград.

В результате никто не пострадал. Но пассажиров пришлось высадить. На замену готовятся два других лайнера.

Предметом проверки прокуратуры являются соблюдение прав пассажиров и законодательства о безопасности полётов, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент падения легкомоторного самолёта Як-52 на территории Самарской области.