Имущество сотрудника ГИБДД на 44 млн рублей требуют отдать государству

https://static.news.ru/photo/e743a056-9772-11eb-805c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Башкирская прокуратура потребовала отдать государству имущество начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Мужчина не смог доказать законность купленной недвижимости и внедорожников, стоимость которых оценивается в более чем 44 млн рублей.

Согласно данным надзорного ведомства, сотрудник приобрёл в Уфе три офисных помещения общей площадью свыше 700 квадратных метров, одну квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном посёлке и два внедорожника.

Мужчина не смог подтвердить законность происхождения имущества на общую сумму более 44 миллионов рублей. Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и автомобили он оформил на родных, которые также не обладали такими финансовыми возможностями, — говорится в сообщении.

В связи с проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел, начальник был уволен со своей должности.

В настоящее время прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении имущества и денег в доход государства. Также направлено заявление об аресте его имущества.

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