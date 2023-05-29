Имущество Порошенко в Крыму уйдет с молотка В Крыму продадут с торгов имущество экс-президента Украины Порошенко

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пётр Порошенко

Правительство Республики Крым выставит на торги недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко на полуострове, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, речь идет о имуществе, которое попало в список национализированного.

По торгам, я думаю, много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег, думаю, будет достаточно. <...> Это в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. <...> Там и Яценюка (бывший вице-премьер Украины Арсений Яценюк - прим. ТАСС) есть [имущество], и Порошенко, и еще персонажей, — сказал Аксенов.

Ранее Аксенов сообщил, что власти Крыма национализируют ялтинскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского. По словам Аксенова, нынешняя волна национализации собственности на полуострове коснулась нескольких объектов, в том числе бывшего офиса организации «Меджлис» (признана экстремистской и запрещена в РФ) в Симферополе. Также в собственность РФ перейдут «банковские структуры, крупные винодельческие предприятия и другое имущество».