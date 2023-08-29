Импортозамещенный российский самолет SJ-100 совершил первый полет

Фото: Минпромторг России

Ближнемагистральный российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Воздушный борт изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха).

В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе. Первый полет «Суперджета», созданного по программе импортозамещения систем и компонентов — успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, — говорится в заявлении.

Пилотировали самолет летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, а также инженер-испытатель Денис Велижанин. Продолжительность полета составила 54 минуты. Экипаж борта выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что Минск и Москва согласовывают 12 новых импортозамещающих проектов в промышленности на сумму 127 миллиардов рублей. Ожидается, что проекты получат финансирование из российских кредитных ресурсов.