«Иксоводы» ВДВ уничтожили артиллерию ВСУ и попали на видео Telegram-канал «Архангел спецназа» показал кадры удара по артиллерии ВСУ под Запорожьем

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал кадры, на которых операторы российского беспилотного летательного аппарата «Ланцет», которых также называют «икcоводами», ударили по артиллерийскому оружию. По информации канала, операцию осуществили военнослужащие воздушно-десантных войск на Запорожском направлении.

До этого «Архангел спецназа» опубликовал видео перемещения разведывательной группы российских военных по территории, подконтрольной ВСУ. На кадрах показано, как бойцы изучают местность и выявляют места скопления личного состава и военной техники украинских войск.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в зоне СВО ликвидировали подполковника ВСУ Юрия Баранецкого. По его словам, он был в составе 118-й отдельной механизированной бригады украинской армии и проходил боевую подготовку в Великобритании. Баранецкий руководил танковым подразделением на Запорожском направлении.

9 августа Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» сообщил, что ночью ВСУ перебросили пехоту в лесополосы в районе Работино. Уточняется, что украинская армия начала активно применять кассетные боеприпасы перед штурмом и передвигаться на мотоциклах.